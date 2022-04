Ford Otosan Gölcük fabrikasında ilk tam elektrikli ticari araç banttan indi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük’te üretti. Avrupa’nın en güçlü motoruna sahip tam elektrikli ticari aracının üretim sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un ev sahipliğinde E-Transit’in hattan iniş törenini gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Yoğun katılımın olduğu hattan iniş törenine Ali Koç ve Bakan Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Varlık Fonu Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, AKP il Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda davetli katıldı.

“ARTIK ELEKTRİKLİ ARAÇLARI GÖRECEĞİZ”

ilk Daha gidecek çok yolumuz var diyerek konuşmasına başlayan Ali Koç, “Son dönemlerde Ford Otosan’ın güzel haberleri için sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Ford Otosan bir ilke imza attığı bu önemli günde mutluğumuzu paylaşıyoruz. Kurucumuz Vehbi Koç’un önderliğinde başlayan yolculuğumuz 1928 yılında Ford Bayiliği ile başladı. 100 yıl önce başlayan bu yolculukta çok önemli bir kavşaktayız. Bu fabrika elektriğinin yüzde yüzünü yenilenebilir enerjiden tedarik etmektedir. Böyle bir fabrikada E Transiti huzurlarınızda hattan indirmek için karşınızdayız. E deyince hep akıllara e ticaret geliyordu ama artık elektrikli araçları da göreceğiz” dedi.

“TÜRK SANAYİSİNİN NETİCESİDİR”

Bugün Türk otomotiv sanayisinin ulaştığı zirveyi kutluyoruz diyen Ali Koç, “Sayın bakanımız dün TOGG aracını test etti. O da Türk sanayisinin gururudur. Ford’un ilk elektrikli ticari aracının Türkler tarafından üretilmesi Türk Sanayisinin bir neticesidir. Kuruluşumuzdan bu yana ülke sevdasını başa koyduk. İlk gündem bu yana sanayileşmeyi ön plana koyduk. Gelecek vizyonumuzda çalışanlarımızın emeğini unutmadık. Büyük hedeflere doğru ilerlemeye çalıştık.

“BU TABLO BİZİ YATIRIMA TEŞVİK EDEN TABLODUR”

Bu yolculuğun da önemli dönüm noktaları oldu diyen Ali Koç Ford Otosan’ın tarihi sürecini özetledi. Koç, “ Buradaki fabrika inşaatın ilk yıllarında Kocaeli depremi meydana geldi. Fabrikanın tamamlanması uzun sürdü. 420 milyon Euro borcumuz vardı kasada da 5 milyon Euro para vardı. Bugün Türkiye’nin ticari araç üretimim yüzde 74’ünü tek başına Ford Otosan gerçekleştirmektedir. Anlaşmayı imzaladığımız zaman 43 bin adet üretiyorduk şimdi 455 bini geçti. 1997 yılında 667 araç ihraç ettik geçtiğimiz yıl ise 288 bin adet araç ile tamamladık. 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi geçtiğimiz sene. Yani kapatılması istenen şirket nerden nereye geldi. Bu tablo bizi yatırım yapmaya teşvik eden tablodur” dedi.

“BU GURUR TÜM TÜRKİYE’NİNDİR”

Koç Bakan Varank’a dönerek, “Evet 1997 dönüm noktasıydı. İkinci dönüm noktası ise sizin bakanlık döneminize denk geldi. Her zaman ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda oldunuz. İmkanlarınız dahilinde her konuda pragmatik ve motive edici oldunuz. Ford Transit Ford Otosan için çok önemli bir model. FORD için üretim ve montaj yaptığımız bir modeldir. Anadolu’nun her köşesinde görebilirsiniz. Burada üretilen araç 7 yıldır Avrupa’da Pazar liderliğini sürdürmektedir. Nerde bir transit görsem hafif bir sevinirim. Bu gurur tüm Türkiye’nindir” dedi.

“ÇARKLARIN DÖNMESİ İÇİN BİR AN OLSUN GERİ DURMADILAR”

Koç’un ardından kürsüye Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak çıktı. Bu gurur bize yaşatanlara teşekkür ediyorum diyerek konuşmasına Başlayan Kavlak, “230 bin üyemizi ve şahsım adına sizleri selamlıyorum. Avrupa’nın en güçlü ticari aracını Gölcük’te yapmaktan dolayı mutluyuz gurur duyuyoruz. Her üründe Türk işçisinin emeği vardır. Onlar bu fabrika kurulduğundan bu yana Türk Metal’in üyesidir. Sayın Bakanımı değerli misafirler. Eğer ülkemizde metal sanayisi ileri düzeyde nitelikli üretim yapabiliyorsa metal emekçisinin emeği vardır. Günde 3 vardiya çalışna Türk işçisi ile gurur duyuyoruz. Türk Metal üyeleri geçtiğimiz 2 yılda çok büyük sınav verdiler. Pandemi döneminde herkes evine kapanırken onlar canları pahasına üretime devam ettiler. Çarkların dönmesi için bir an olsun geri durmadılar” ifadelerini kullandı.

HAKÇA PAYLAŞIM VURGUSU

Sözlerine devam eden Kavlak, “Bu süreçte imzaladığımız bir protokol sayesinde hiçbir üyemiz işten çıkarılmadı. Hastalanan arkadaşlarımız tedavi gördü. Bu nedenle tüm işverenlere teşekkür ediyorum. Üyelerimiz tatmin eden bir sözleşmeye imza attık. Üyelerimiz ortalama net ücreti 10 bin lirayı geçmiştir. İşçiler bu üretimi verim olarak iş yerlerine verecektir. Pandeminin en zor günlerinde bizim üyelerimiz nasıl canları pahasına çalıştıysa elde ettiği ücret artışı ile daha çok çalışacak firmalarımızı yine zirveye taşıyacaktır. Adil paylaşımda da söz etmeliyiz. Herkes için insan pnura yakışır bir hayat istiyorsak hakça paylaşımdan da bahsetmeliyiz. Barış içinde birlikte kazanmak ve birlikte üretmeliyiz. Bunun yolu da örgütlenmekten geçer” ifadelerini kullandı.

“TÜRK SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN”

Banttan iniş töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kocaeli Türk sanayinin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Açılışlar, temel atmalar ve ziyaretler vesilesiyle biz de her fırsatta buradayız. İşte bugün de Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında Türk Otomotiv sanayii için önemli bir güne şahitlik ediyoruz. 10 yıla yayılan büyük bir vizyonun ilk adımlarından biri, Ford Otosan tarafından Avrupa pazarına ihraç edilecek E-transit’in ilk aracı üretim bandından iniyor. Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımı ile Ford Otosan’ın üretim kapasitesi 455 binden 650 bine çıkıyor. Böylelikle Ford Otosan Avrupa’nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDE YENİ FIRSATLAR VAR”

Üretimin diğer etkilerinden bahseden Bakan Varank, “Yan sanayide ortaya çıkacak 15 bin kişilik ilave istihdamla birlikte 18 bin vatandaşımıza yeni iş imkânı oluşacak. Şahsen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın fazlasıyla olduğu bu değerli projenin her türlü takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Elektrikli Transit’in hayırlı olmasını diliyorum. Otomotivde yaşanan paradigma değişimi ile birlikte önümüzde yeni fırsatlar var. Bilhassa iklim değişikliğinin itici gücüyle, birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimini ortaya koydu” şeklinde konuştu.

“TOGG’DA YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR”

“2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının %30’u aşması bekleniyor” diyen Bakan Varank, “Ayrıca otonom ve bağlantılı araçlardaki teknolojik gelişim de süratle devam ediyor. Türkiye olarak mevcut altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla otomotivdeki potansiyelimiz oldukça yüksek. Halihazırda dünyadaki en büyük 14 üreticiden bir tanesiyiz. İşte bu olumlu atmosferin de etkisiyle giderek büyüyecek olan elektrikli araç pazarından aslan payını almaya talibiz. Ayrıca Ford, Türkiye’de bir batarya yatırımı yapacağını kamuoyuna ilan etti. TOGG tarafında da binek araçlar ile birlikte batarya konusunda gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer gelişme Aspilsan’ın Yerli Lityum Batarya Üretim Tesisi. Tesis şu anda silindirik pilde seri üretim aşamasına gelmiş durumda” dedi.

“BİN 500 YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU”

Bakan Varank, “Türkiye otomobil üretiminin %80’ini başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bu bağlamda içten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan ana sanayi ve tedarik sanayi doğrudan etkilenecek. Bu yüzden önümüzde dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlardan birisi mevcut kapasitenin dönüştürülmesi. Diğeri elektrikli araç şarj altyapısı. Sonuncusu da otonom ve bağlantılı araçlar için altyapı ve regülasyon düzenlemeleri. Türkiye’nin her tarafında Bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik 300 milyon liralık bir hibe destek programı başlatıyoruz” ifadeleri kullandı.

“BİZDEN ÖNCE YOKTU”

Bakan Varank konuşmasının sonuna doğru, “İşte biz 19 yıl önce göreve gelir gelmez en büyük eksikliğimiz olan yenilikçilik ekosistemi konusunda kolları sıvadık. İnanın biz iktidara geldiğimizde inovasyon ekosistemi diye bir şey yoktu. Abartısız söylüyorum ülke genelinde sadece bir elin parmakları kadar firma gerçek manada Ar-Ge yapabiliyordu. Şimdi ise ülkemizin dört bir tarafında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yani teknoparklar var. Devlet destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısı bin 500’ü aştı” ifadelerin kullanarak konuşmasını sonlandırdı.