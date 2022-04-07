Zafer Partisi'nden Ulaşımpark önünde U dönüşü!

Suriyeli sığınmacıların sayısında yaşanan artış sonrası ülke genelinde ve özellikle Kocaeli’de hızla yayılan Arapça tabelaların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Gazetemiz muhabiri Serhat Güneş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde otobüslerin Arapça dil kullandığını ortaya çıkarmış Ulaşımpark A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde, Türkçe’nin dışında başka bir dilde bilgilendirme metni kullanmamaktadır. Kocaeli genelinde hizmet veren 457 Ulaşımpark aracında yapılan kontroller sonucunda, 4 araç ekranında farklı dillerde bilgilendirme metninin yer aldığı tespit edilmiştir. Arapça, İngilizce ve Fransızca gibi dillerin seçilmemesine rağmen yazılım hatası olarak, kendiliğinden ekrana yansıdığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

“SADECE TÜRKÇE BİLGİLENDİRME YAPACAK ŞEKİLDE”

KentKart A.Ş. tarafından da yapılan açıklamada “Ulaşım Park Şirketine ait toplu taşıma aracı filosuna yeni eklenen araçlara cihazların montajı esnasında yapılan güncelleme sırasında personelimiz tarafından yapılan konfigürasyon ayarlarında Türkçe’nin yanı sıra sehven İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini de destekler şekilde açık bırakıldığı, anlaşılmıştır. Kocaeli projemizde sadece Türkçe dil desteği olması gerekirken, ifade edilen şekilde güncelleme sırasında çoklu dil desteğinin açık bırakılması nedeniyle sınırlı sayıdaki aracın bilgilendirme ekranlarında farklı dillerde bilgilendirmeler yer almıştır. İlgili durumun tespiti sonrası konfigürasyon ayarları düzeltilerek araç içi yolcu bilgilendirme ekranlarının sadece Türkçe bilgilendirme yapacak şekilde hizmet vermeye devam etmesi sağlanmıştır” denildi.

ULAŞIMPARK GENEL MÜDÜRÜ SERHAN ÇATAL KARŞILADI

Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık, bugün il yönetimiyle birlikte durumu protesto etmek amacıyla İzmit’te bulunan Ulaşımpark A.Ş.’ye gitti. Parti Başkanı Çalık ve yöneticileri Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal ve yöneticiler karşıladı. Çatal, ilk olarak açıklama yapmak istediğini belirterek, “Malum birkaç şey söylemek isterim. Yaşanan olaydan ötürü kamuoyunun bu şekilde meşgul olmasından dolayı ve kurumunuz adına biz güzel hizmetlerle çıkarken böyle bir olayla anılmak bizi son derece üzmüştür. Olay tamamıyla basında yansıtıldığı gibi değildir. Bizim beyanımızdaki gibidir. Biz uzun zamandır bu sistemi kurduğumuzdan beri toplu taşıma içerisinde elektronik ücret toplama sistemini Kent Kart A.Ş. ile birlikte yapmaktayız. Biz de cihazlarla beraber aynı şekilde ekran bilgilendirmelerinde Kent Kart yazılımları üzerinden kurgulamaktayız. Son süreçte aldığımız otobüsler var. Cihazlar ve ekran bilgilendirmeleri Kent Kart A.Ş.’nin yazılımları üzerinden yapmış bulunmaktayız” dedi.

“KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN’DA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VAR”

“Güzel Türkçemiz ile ilgili olarak sizlerden farklı düşüncelere sahip değiliz” diyen Çatal, “Kent Kart sadece Kocaeli’de hizmet veren bir şirket değil. Uluslar ve uluslararası arenada çok ciddi çalışmaları olan bir firma. Son zamanlarda bildiğimiz kadarıyla Katar ve Suudi Arabistan’da yaptığı çalışmalar var. Şirketin yazılım ve cihazlarının içerisinde çoklu dil desteği denilen seçenek var. Biz bunu bu zamana kadar asla kullanmadık; hiçbir suretle de kullanmayı düşünmedik. Güzel Türkçemiz ile ilgili olarak sizlerden farklı düşüncelere sahip değiliz. Bunu da beyan etmek isterim” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKÇE DIŞINDA DİL KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

“Hiçbir aracımızda Türkçemiz haricinde bir bilgilendirme kullanmıyoruz. Kullanmayı da düşünmüyoruz” diyen Çatal, “Son yapılan yazılımda yazılım hatasından kaynaklı olarak konunun vuku bulmasıyla beraber biz de yaptığımız çalışmalarla o gün itibariyle dört farklı aracımızda da farklı birimlerde de ekranlarda yazılım hatasını tespit ettik. Hatta o günkü basına konu olan bilgilendirme ekranında da farkındaysanız sadece malum dil değil başka dilde de dakika ifadesi söz konusu. Biz bunlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptık. Yazılımları tekrardan güncelledik. Şu anda tekrar eskisi gibi hiçbir aracımızda Türkçemiz haricinde bir bilgilendirme kullanmıyoruz. Kullanmayı da düşünmüyoruz. Biz kamuoyunun bu şekilde meşgul olmasından üzgünüz. Zaten şirketle de yaptığımız bütün çalışmalar neticesinde Kent Kart A.Ş. firması da bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapıp özürlerini bildirdiler. Biraz daha bu konuda gerekli hassasiyetlerine ilettik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“ŞİRKETTEN TEKNİK RAPORUNU İSTEDİK”

“Bu konuda herhangi bir yaptırım olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Çatal, “Tabi ki. Şirketten teknik raporunu istedik. Bizim istemediğimiz bir şeyin nasıl kullanıldığının tespitinin bize yapacaklar; biz de ondan sonraki sürece bakacağız” şeklinde konuştu. Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık ise “Sayın başkanın dünyada, belki de Türkiye’de ilk defa karşıt eyleme kapısını açarak ‘hoş geldin’ deyip bizi kamusal alana davet etmesinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi hükümetimizin açık kapı politikası ile yaklaşık 10 milyon geçici sığınmacı statüsündeki Suriyeliler ülkemize gelmiştir. Geçici statüsünde bulunan sığınmacıların ülkemizde göstermiş olduğu asayiş ile ilgili problemler toplumda ciddi infial yaratmaktadır.” dedi.

“BİZE SÖYELYECEK BİR ŞEY BIRAKMADI”

“Bizim yapacağımız açıklamaları başkanımız yaptı” diyen Çalık, “Suriyelilerden böyle bir infial varken, kamusal alanda bizim karşı karşıya kaldığımız, Türkçemizin yerine alternatif bir dil kullanılması bizleri de derinden üzdü ama sayın başkanın kamusal alanın kapılarını bize açarak durumu izah etti ve zarafet gösterdi. Biz kendisine inandık; bize de söyleyecek bir şey bırakmadı. Aynı zamanda ‘sizinle Türkçemiz için aynı hassasiyeti taşıyoruz’ dedi. Bizim yapacağımız açıklamaları başkanımız yaptı. Kendisinden ricamız, olası hataya, yanlışlıklara sebebiyet vermeden çalışma arkadaşlarıyla birlikte biraz daha dikkatli olunması. Bizler de basın açıklaması yapmaya değil de bir kahve, çay içmeye gelmeye gelmiş olalım” diyerek açıklamasını sonlandırdı.