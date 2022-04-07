Halkevi için tek teklif

İzmit’in tarihi mekanlarından biri olan Halkevi binasının yapılacak olan restorasyonu için düzenlenen ihale dün gerçekleşti
İLK İHALE İPTAL EDİLDİ
Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ve tek firmanın iştirak ettiği ihale rekabet ortamının oluşmaması gerekçesi ile iptal edilmişti. Kentin büyük önem verdiği proje ile ilgili ikinci ihale valilik binasında yapıldı.
MUHAMMEN BEDEL GEÇİLDİ
İhaleye daha önce olduğu gibi yine tek firma katıldı. Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürü Emrah Çalış’ın başkanlığını üstlendiği komisyonca yapılan ihale katılan Mavva Yapı, 34 milyon TL teklif verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.