Halkevi için tek teklif

İzmit’in tarihi mekanlarından biri olan Halkevi binasının yapılacak olan restorasyonu için düzenlenen ihale dün gerçekleşti

İLK İHALE İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ve tek firmanın iştirak ettiği ihale rekabet ortamının oluşmaması gerekçesi ile iptal edilmişti. Kentin büyük önem verdiği proje ile ilgili ikinci ihale valilik binasında yapıldı.

MUHAMMEN BEDEL GEÇİLDİ

İhaleye daha önce olduğu gibi yine tek firma katıldı. Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürü Emrah Çalış’ın başkanlığını üstlendiği komisyonca yapılan ihale katılan Mavva Yapı, 34 milyon TL teklif verdi.