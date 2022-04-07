İzmit Belediyesi’nden Kanser Haftası’nda anlamlı etkinlik

İzmit Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı etkinlik ile kentte farkındalık yarattı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi görmekte olan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikle, kanser hastalığı ile mücadele eden çocuklara özel bir gün yaşatıldı.

UÇAN BALON SÜRPRİZİ

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı öncülüğündeki belediye üst yönetiminin yanı sıra ana bilim dalı başkanları, doktor ve hemşirelerin de hazır bulunduğu etkinlikte çocuklar için yaş gruplarına ve cinsiyetlerine özel hazırlanan hediyeleri verildi. Hediyenin yanı sıra farklı bir sürpriz de hazırlayan ekip, çocukların pencerelerinin önünden rengârenk balonlar uçurdu. Çizgi karakterlerin maskotları ile eğlenceli dakikalar geçiren hasta ve yakınları unutulmaz bir gün yaşadı.