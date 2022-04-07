Aslında bir fark yok

+1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği, İzmit Tenis Kulübü’nde farkındalık gününü kutladı. Down sendromlu çocuklar İzmit Tenis Kulübü sporcularıyla tenis oynadı, kareoke yaptı. Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Tenis Kulübü Yöneticisi Hasan Kırlı ve Kulüp Koordinatörü Ali Kolburan tarafından çocuklara raket, tenis kıyafeti ve madalyalardan oluşan ödülleri verildi. +1 Down Sendromlular Derneği başkanı Belgin Abanoz kulüp yöneticileriyle düzenli tenis etkinliği yapmak içim planlama yapmayı da katarlaştırdılar.
07 Nis 2022 - 16:09- Spor Güncelleme: 07 Nis 2022 - 16:10
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.