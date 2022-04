Aslında bir fark yok

+1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği, İzmit Tenis Kulübü’nde farkındalık gününü kutladı. Down sendromlu çocuklar İzmit Tenis Kulübü sporcularıyla tenis oynadı, kareoke yaptı. Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Tenis Kulübü Yöneticisi Hasan Kırlı ve Kulüp Koordinatörü Ali Kolburan tarafından çocuklara raket, tenis kıyafeti ve madalyalardan oluşan ödülleri verildi. +1 Down Sendromlular Derneği başkanı Belgin Abanoz kulüp yöneticileriyle düzenli tenis etkinliği yapmak içim planlama yapmayı da katarlaştırdılar.