07 Nis 2022 - 16:10- Spor G: 07 Nis 2022 - 16:11

Bisikletçilerden otizm farkındalığı
Bisikletçilerden otizm farkındalığı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Günü kapsamında otizmli bireyler, eğitmenler ve ailelerinin katıldığı bisiklet turu düzenledi. Otizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turunda otizmli bireyler, eğitmenler ve aileleri pedal çevirdi. Katılımcılar keyifli anların yaşandığı etkinlikte Yahya Kaptan Bisiklet Eğitimi Pisti’nden başlayıp 5 kilometrelik parkuru geçerek tekrar eğitim pistine döndü.

07 Nis 2022 - 16:10 - Spor

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