Bisikletçilerden otizm farkındalığı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Günü kapsamında otizmli bireyler, eğitmenler ve ailelerinin katıldığı bisiklet turu düzenledi. Otizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turunda otizmli bireyler, eğitmenler ve aileleri pedal çevirdi. Katılımcılar keyifli anların yaşandığı etkinlikte Yahya Kaptan Bisiklet Eğitimi Pisti’nden başlayıp 5 kilometrelik parkuru geçerek tekrar eğitim pistine döndü.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.