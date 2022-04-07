Darıca Gençlerbiriği’nin hakkını çatır çatır yediler

3. Lig 2. Grup’ta ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Siirtspor'u konuk eden Darıca Gençlerbirliği’nin bariz golü ofsayt gerekçesi ile sayılmadı. Darıca ekibi sezon başından beri yaşadığı hakem mağduriyetlerine bir yenisini daha ekledi. Maçın ilk yarısında Siirt ekibi tempoyu ayarlayan taraftı. İkinci yarıda ise Darıca geri döndü. İkinci 45 dakikada yakaladığı pozisyonlardan faydalanamayan sarı yeşilliler galibiyeti kaçırdı. Maçın kırılma anı ilk yarının son bölümlerinde yaşanan ofsayt pozisyonu oldu. Kıdemsiz yardımcı hakem Nesim Karanfil Darıca’nın golü öncesinde alakasız bir şekilde bayrak çekince ağlara giden top geçersiz sayıldı.

HAKEMLİĞİ BIRAKSA NE OLUR

Bu pozisyon sonrasında antrenör Tolgay Kerimoğlu hakemlere büyük tepki gösterirken başkan Arif Gülen de “Bizim gibi tribündeki bir çok spor severin ofsayt olmadığına kanaat getirdiği bu pozisyona yardımcı hakemin ofsayt çekmesi çok korkutucu ve düşündürücüdür. Nesim Karanfil bu maçtan düşük not alsa ne olur, hakemliği bıraksa ne olur? Burada kaybettiğimiz 2 puan sonrasında bunca emeğimizi boşa çıkarırsa bunun vebalini, bedelini kim nasıl ödeyecek? Dün olduğu gibi bundan sonrada Darıca GB'nin hakkını savunmaya, korumaya, hesap sormaya devam edeceğiz” dedi.