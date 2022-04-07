İzmit Belediyesinden Kassel Çocuk Köyü’nde anlamlı etkinlik

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Kassel Çocuk Köyü’nde keyifli bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 50 çocuk düzenlenen müzikli çocuk tiyatrosu etkinliğiyle hem eğlendi hem öğrendi. Dekor, müzik, oyuncu, metin, ışık gibi tüm öğelerin dikkatle oluşturulduğu oyun, çocuğun dünyası dikkate alınarak sahnelendi.
GÖNÜLLERİNCE DANS ETTİLER
Çocuklara, tiyatronun tanıtılması, sevdirilmesi ve eğlenceli vakit geçirmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik çocuklar ve yetkililer tarafından çok beğenildi. Kurumda bulunan salonda sahnelenen tiyatro sonrası çocuklar eğlenceli çocuk şarkıları ile dans etti. Çocuklar ve yetkililer bu anlamlı etkinlikten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.