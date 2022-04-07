İzmit Belediyesinden Kassel Çocuk Köyü’nde anlamlı etkinlik

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Kassel Çocuk Köyü’nde keyifli bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 50 çocuk düzenlenen müzikli çocuk tiyatrosu etkinliğiyle hem eğlendi hem öğrendi. Dekor, müzik, oyuncu, metin, ışık gibi tüm öğelerin dikkatle oluşturulduğu oyun, çocuğun dünyası dikkate alınarak sahnelendi.



GÖNÜLLERİNCE DANS ETTİLER

Çocuklara, tiyatronun tanıtılması, sevdirilmesi ve eğlenceli vakit geçirmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik çocuklar ve yetkililer tarafından çok beğenildi. Kurumda bulunan salonda sahnelenen tiyatro sonrası çocuklar eğlenceli çocuk şarkıları ile dans etti. Çocuklar ve yetkililer bu anlamlı etkinlikten dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.