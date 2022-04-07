Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Kaza, Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Ayrıca makinistin ve otomobil sürücülerinin yapılan alkol kontrollerinde test sonuçları negatif çıktı.
Kaza, Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.A. yönetiminde Eskişehir-Kocaeli seferi yapan 23209 sefer nolu yük treni, E.K. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde tren geçidine çıkmasıyla trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.