İzmit Belediyesinden özel gereksinimli bireyler ve ailelerine özel söyleşi

İzmit Belediyesi engelli dernekleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programından önce özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik bir söyleşi programı gerçekleşti. Çocuk Psikiyatri Uzmanı Selcen Esenyel, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin davranış tutum kalıpları ve çocuğuna yönelik sorumluluklarından bahsederek katılımcı aileleri bilgilendirdi.



AİLELER MERAK ETTİKLERİ SORULARA YANIT BULDU

Özel gereksinimli çocuğu veya yakını olan misafirler Çocuk Psikiyatri Uzmanı Esenyel’e merak ettikleri konular üzerine sorularını sordular. Söyleşi sonrası söz alan Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Necdet Gümüş, otizmin bir bozukluk değil farklılık olduğuna dikkat çekerek özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.