İzmit Belediyesi, Ceditlileri yeni parkına kavuşturuyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi Eski Taş Ocağı Sokak’ta park yapım çalışmalarında sona geldi. Boyama çalışmalarının ardından hizmete açılacak olan parkta son rötuşlar atılırken, ekipler küçük dokunuşlarla parka sempatik detaylar kazandırdı. Rengârenk tabelanın üzerine, “SEV, İNAN, GÜLÜMSE, VAZGEÇME, HAYAL ET, SAHİP ÇIK” yazılırken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet çalışmayla ilgili, “Ruhu olmayan yatırım boşa yatırımdır, içine insan inşa edilmeyen yapılar israftır” ifadelerini kullandı.



BOYAMA ÇALIŞMALARIYLA RENKLENİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplam alanı 675 metrekare olan parkta çalışmalarını hızla sürdürüyor. Parkta bulunan iki adet pergolalı (gölgelik) oturma alanı ve tel çitlerde boyama çalışması yapan ekipler, son dokunuşlarını tamamlamasının ardından park bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.