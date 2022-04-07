Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Yakup Bayram, birinci katta bulunan sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düştü. Bayram’ı yerde yatarken gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yakup Bayram’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli bir durum olup olmadığına dair incelemelerde bulundu. Yakup Bayram’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.