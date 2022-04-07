07 Nis 2022 - 20:03- Asayiş G: 07 Nis 2022 - 20:04

Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli’de 2 katlı evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti mask
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Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulucami Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Yakup Bayram, birinci katta bulunan sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düştü. Bayram’ı yerde yatarken gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yakup Bayram’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli bir durum olup olmadığına dair incelemelerde bulundu. Yakup Bayram’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

07 Nis 2022 - 20:03 İHA Kocaeli- Asayiş

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