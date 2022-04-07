Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 25 bin 880 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 bin 587 paket kaçak sigara, 6 bin boş makaron, 12 sökülmüş bandrol, 11 kilo tütün, 45 paket sigara sarma kağıdı ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.