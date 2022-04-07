Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı

Kocaeli’de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini yağmurun da etkisiyle su bastı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.