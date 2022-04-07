07 Nis 2022 - 22:58- Gündem G: 07 Nis 2022 - 22:59

Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı işyerlerini su bastı.
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı mask
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Kocaeli’de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini yağmurun da etkisiyle su bastı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

07 Nis 2022 - 22:58 İHA Kocaeli- Gündem

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