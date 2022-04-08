08 Nis 2022 - 09:18- Gündem G: 08 Nis 2022 - 09:19

Büyükşehir 70 okula daha basketbol sahası yapacak

Bugüne kadar 513 okula ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında saha yapan Büyükşehir, 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak

Büyükşehir 70 okula daha basketbol sahası yapacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahalarının kurulumuna devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı içinde Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Böylece Kocaeli genelinde Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 583’e ulaşacak.

EN DÜŞÜK TEKLİF 13 MİLYON 128 BİN TL

Saha yapım işi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. 13 milyon 128 bin 643 TL ile en düşün teklif Emay Mimarlık’tan gelirken Emiroğlu İnşaat 14 milyon 347 bin 568 TL ve Güney Asfalt 15 milyon 397 bin 485 TL’lik teklif sundu.

70 OKULA YAPILACAK

İhale kapsamında 70 okulda 7124 ton sıfır aşınma asfaltı, 45 bin 299 metrekarelik akrilik boya ile basketbol ve voleybol sahaları inşa edilecek. Söz konusu sahaların etrafı 3 bin 696 metrekarelik galveniz tel çit ile kapatılacak.

STANDART ÖLÇÜLERDE

Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Büyükşehir, basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir, sahaları standart ölçülerine göre düzenliyor.

SPOR KENTİ KOCAELİ

Spor kenti Kocaeli anlayışıyla kente çok sayıda spor tesisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi hız kesmeden devam ediyor. Bahçesi müsait olan okullarda yapılan tesisler hem okul öğrencileri hem de çevredeki gençler tarafından kullanılıyor.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Emay Mimarlık 13 milyon 128 bin 643 TL

Emiroğlu İnşaat 14 milyon 347 bin 568 TL

Güney Asfalt 15 milyon 397 bin 485 TL

08 Nis 2022 - 09:18 - Gündem

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