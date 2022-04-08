Hafta sonu amatör maçlarda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada hafta sonu dört U-16, iki de U-18 maçlarında değişiklikler var.
CUMARTESİ
Çayırova Kuştepe Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih - Gebze Beylikbağı U-18 maçı aynı gün Şekerpınar Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.
PAZAR
Körfez Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Körfez GB - İzmit Yenimahalle U-18 maçı Yenimahalle ekibinin maça çıkmayacağından ötürü iptal edildi. Cephanelik Stadı’nda saat 12.00’ de oynanması gereken Kocaeli Marmara Gençlik - İzmit Kireçocakları U-16 maçı Kireçocakları’nın ligden çekilmesi üzerine için iptal edildi.
PAZARTESİ
Bağçeşme Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Bağçeşme - Kireçocakları U-16 maçı Kireçocakları’nın ligden çekilmesi üzerine iptal edildi.
SALI
Hereke Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Hereke Gençlik Eğitim - Yavuzspor U-16 maçı perşembe günü aynı statta ve aynı saatte başlayacak.
PERŞEMBE
Beylikbağı Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Yavuz Selim - Çayırova U-16 maçı çarşamba günü aynı stat ve aynı saatte başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.