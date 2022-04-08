08 Nis 2022 - 09:18- Spor G: 08 Nis 2022 - 09:19

Hafta sonu amatör maçlarda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada hafta sonu dört U-16, iki de U-18 maçlarında değişiklikler var. CUMARTESİ Çayırova Kuştepe Stadı’nda s...

Erdem ÖVÜÇ
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Hafta sonu amatör maçlarda değişiklikler var mask

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada hafta sonu dört U-16, iki de U-18 maçlarında değişiklikler var.

CUMARTESİ

Çayırova Kuştepe Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih - Gebze Beylikbağı U-18 maçı aynı gün Şekerpınar Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.

PAZAR

Körfez Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Körfez GB - İzmit Yenimahalle U-18 maçı Yenimahalle ekibinin maça çıkmayacağından ötürü iptal edildi. Cephanelik Stadı’nda saat 12.00’ de oynanması gereken Kocaeli Marmara Gençlik - İzmit Kireçocakları U-16 maçı Kireçocakları’nın ligden çekilmesi üzerine için iptal edildi.

PAZARTESİ

Bağçeşme Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Bağçeşme - Kireçocakları U-16 maçı Kireçocakları’nın ligden çekilmesi üzerine iptal edildi.

SALI

Hereke Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Hereke Gençlik Eğitim - Yavuzspor U-16 maçı perşembe günü aynı statta ve aynı saatte başlayacak.

PERŞEMBE

Beylikbağı Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Yavuz Selim - Çayırova U-16 maçı çarşamba günü aynı stat ve aynı saatte başlayacak.

08 Nis 2022 - 09:18 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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