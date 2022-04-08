08 Nis 2022 - 09:18- Spor

Hafta sonu amatör maçlarda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada hafta sonu dört U-16, iki de U-18 maçlarında değişiklikler var. CUMARTESİ Çayırova Kuştepe Stadı’nda s...