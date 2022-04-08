Kader maçına doğru

Pazar günü Bursaspor ile sezonun en önemli maçlarından birisine çıkacak olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları tüm hızı ile devam etti. Yağış ve rüzgarlı havada gerçekleşen son çalışmada yeşil siyahlıların Denizlispor maçını atlattığı ve pazar günkü mücadeleye konsantre olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ÖLÜ TOPRAĞINI ATIYORUZ

Kimsenin beklemediği şekilde Denizlispor’a farklı mağlup olan Kocaelispor 17. sıraya kadar geriledi. Pazar akşamı 20.30’da başlayacak olan mücadelede Bursaspor ile kader maçlarından birisine çıkacak olan ekibimizde, futbolcuların üzerindeki ölü toprağını atmaya çalıştığı görüldü. Yağmurlu ve rüzgarlı havada gerçekleşen antrenmanda zemin de hayli ağırdı.

GÖZLER ALTIPARMAK’TA

Öte yandan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın Bursaspor maçında nasıl bir kadroyu sahaya süreceği merak konusu oldu. Rakibin etkili isimleri Namık, İsmail, Bruno ve oynarsa Bifouma’ya hareket alanı bırakmak istemeyen yeşil siyahlılar maç boyuna kontrolü de kaybetmeden mücadele edecek. Gençlerbirliği ve Denizlispor maçlarında şanssızlıklar yaşayan İsmet’in yerine kaleye Korcan’ın geçmesi bekleniyor. Korcan son maçını yaklaşık 2 ay önce, 7 Şubat’ta İzmit’te oynanan ve 2-1 kaybedilen Boluspor karşısında oynamıştı.

TAHMİNİ KADRO

Öte yandan savunmada da en az iki değişiklik bekleniyor. Takımın en güvenilir isimlerinden Musa ve Mazlum’un Denizli maçındaki performansı büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Altıparmak’ın savunma dizilişi de hayli merak ediliyor. Mandjeck’in partnerinin Bursa maçında Diop olacağı düşünülürken, kanatlarda Rasheed ve Pereira, forvet arkasında Kolovos ve ileride de Babacar 11’i ile sahaya çıkılabileceği tahmin ediliyor.