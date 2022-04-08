Emine Zeybek eleştirilere yanıt verdi

AKP Kocaeli Milletvekillerinden Emine Zeybek, başka bir AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Kocaelispor’un Denizlispor ile oynadığı maçın olduğu anda Trabzonspor ile Beşiktaş maçını Trabzon’da izlemesi ve buradan yaptığı paylaşımla tepki görmüştü. Zeybek kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

ALET ETMEYİN

Trabzon milletvekillerinin daveti üzerine Trabzonspor – Beşiktaş maçına gittiklerini ifade eden Zeybek şu şekilde konuştu: Rica ediyorum sporu çirkin siyasetinize alet etmeyin. Günlerdir Trabzonspor maçına, Trabzon’a gittiğim için Kocaeli kamuoyunda aleyhime karalama kampanyası yürütülüyor.

RAKİP BİLE DEĞİLLER

Trabzon vekillerimiz davet etti ve hayatımda ilk defa Trabzonspor maçına gittim. İtiraf etmem gerekirse futbolla çok ilgim olmadığı gibi anladığım bir alan da değildir. Şehrimin takımı Kocaelispor’un maçlarına ise defalarca destek amaçlı gitmişimdir. Kaldı ki biri Süper Lig diğeri 1. Lig’de yarışan takımlar, birbirlerine rakip takımlar da değil.

ÖZÜR DİLİORUM

Siyasetçi eleştiriye açık olmalıdır düşüncesiyle genelde eleştirilere saygı duyarım. Ancak spor, dostluk barış ve kardeşliğin simgesidir. Spor üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyorum. Bu arada maça gittim diye beni şehirden kovanlara cevabım, Kocaeli’yi seviyorum başka bir yerde yaşamayı da düşünmüyorum. Mübarek Ramazan Ayı’nda kırdığım samimi Kocaelili hemşerilerim olduysa onlardan özür diliyorum.