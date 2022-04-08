İddialara göre Adnan Pala’nın Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alındığı yerine ise eski Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat’ın getirileceğinin öğrenilmesi nedeniyle istifa etmişti. Drince’de büyük sansasyon yaratan bu istifanın ardından, Belediye 4’üncü başkan yardımcısını atadı. Ayşe Mata, Adnan Pala’nın yerine başkan yardımcısı oldu. Derince de konuşulanlara göre, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün bir başka Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’la her Ankara programına gitmesine içerleyen ve Bayraktar’a verilen imtiyazlardan rahatsız olan Pala, kendisine danışılmadan Çenesuyu A.Ş’nin başına Ayşe Mamat’ın getirileceğini öğrenmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Pala’nın görevi bırakmasını ardından Mamat resmen Belediye Başkan Yardımcısı oldu.
08 Nis 2022 - 09:23- Gündem Güncelleme: 08 Nis 2022 - 09:30
Adnan Pala’nın yerini Ayşe Mamat aldı
Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Pala geçtiğimiz ay aldığı kararla istifa etmişti. Başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Pala’nın yerine ise Ayşe Mamat atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.