Adnan Pala’nın yerini Ayşe Mamat aldı

İddialara göre Adnan Pala’nın Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alındığı yerine ise eski Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat’ın getirileceğinin öğrenilmesi nedeniyle istifa etmişti. Drince’de büyük sansasyon yaratan bu istifanın ardından, Belediye 4’üncü başkan yardımcısını atadı. Ayşe Mata, Adnan Pala’nın yerine başkan yardımcısı oldu. Derince de konuşulanlara göre, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün bir başka Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’la her Ankara programına gitmesine içerleyen ve Bayraktar’a verilen imtiyazlardan rahatsız olan Pala, kendisine danışılmadan Çenesuyu A.Ş’nin başına Ayşe Mamat’ın getirileceğini öğrenmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Pala’nın görevi bırakmasını ardından Mamat resmen Belediye Başkan Yardımcısı oldu.