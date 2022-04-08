08 Nis 2022 - 09:30- Gündem G: 08 Nis 2022 - 09:31

İtfaiyeden öğretmenlere yangın önleme eğitimi

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Türkiye’nin diğer illerinden gelen öğretmenlere eğitim verdi

İtfaiyeden öğretmenlere yangın önleme eğitimi mask

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kendi illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi verildi. 56 öğretmene gruplar halinde 2’şer günlük uygulamalı eğitim verildi.

YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından tesislerde gerçekleştirilen eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığınca kendi illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimleri kapsamında uygulamalı eğitimler verildi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, Kişisel Koruyucu Ekipman, Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı, Yangınlara Müdahale ve Söndürme ile Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme konularında bilgiler sunuldu.

UYGULAMALI EĞİTİM

Pratik eğitimlerde öğretmenlere kişisel koruyucu ekipman parçaları tanıtılarak her birini giymeleri ve doğru kullanım prosedürleri uygulamaları istendi. Portatif söndürücülerin kullanımında ise kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücülerin doğru kullanımı, acil durumlarda hareket tarzı uygulamaları gerçekleştirildi. Simülatör vasıtası ile oluşturulan yangına müdahale ederek söndürmeleri sağlandı.

YAPAY DUMAN VE LABİRENT

Daha sonra ise yangın hortumları kullanılarak olası bir yangın durumunda su ile korunma ve söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. Kapalı ve dumanlı bir ortamın getireceği riskler, doğru hareket tarzı ve ilerleme konuları yapay duman ve labirent ile uygulamalı olarak öğretmenlere gösterildi.

08 Nis 2022 - 09:30 - Gündem

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