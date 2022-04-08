İtfaiyeden öğretmenlere yangın önleme eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kendi illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi verildi. 56 öğretmene gruplar halinde 2’şer günlük uygulamalı eğitim verildi.
YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından tesislerde gerçekleştirilen eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığınca kendi illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimleri kapsamında uygulamalı eğitimler verildi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, Kişisel Koruyucu Ekipman, Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı, Yangınlara Müdahale ve Söndürme ile Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme konularında bilgiler sunuldu.
UYGULAMALI EĞİTİM
Pratik eğitimlerde öğretmenlere kişisel koruyucu ekipman parçaları tanıtılarak her birini giymeleri ve doğru kullanım prosedürleri uygulamaları istendi. Portatif söndürücülerin kullanımında ise kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücülerin doğru kullanımı, acil durumlarda hareket tarzı uygulamaları gerçekleştirildi. Simülatör vasıtası ile oluşturulan yangına müdahale ederek söndürmeleri sağlandı.
YAPAY DUMAN VE LABİRENT
Daha sonra ise yangın hortumları kullanılarak olası bir yangın durumunda su ile korunma ve söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. Kapalı ve dumanlı bir ortamın getireceği riskler, doğru hareket tarzı ve ilerleme konuları yapay duman ve labirent ile uygulamalı olarak öğretmenlere gösterildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.