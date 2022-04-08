Bakan Varank, Özlü’yü ziyaret etti

Türkiye’nin ve Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı E-Transit’in Hattan İniş Töreni’ne katılmak için Kocaeli’ye gelen Bakan Mustafa Varank’ı, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve başkan yardımcılarıyla birlikte belediyenin ön girişinde karşıladı. Başkan M. Yasin Özlü ile birlikte belediye binasına giren Bakan Varank, belediye personelleriyle de selamlaştı. Daha sonra başkanlık makamına geçen heyet, burada bir süre sohbet ettiler.

BAKAN VARANK’TAN BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEBRİK

Başkan Özlü, Başiskele’de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank’a bilgiler verdi. Bakan Mustafa Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genc-i Âlâ ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan KALE Modeli dolayısıyla Başkan Özlü’yü tebrik ederek, güzel işlerinde ve hizmetlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Özlü ise, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ı belediyede ağırlamaktan büyük müşerref duyduklarını söyleyerek, “Sayın Bakanımızın nazik ziyaretleri ve ilçemize gösterdikleri ilgi için kendilerine çok teşekkür ediyor, yoğun tempolu çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi. Başkan Özlü, ziyaret sonrası Bakan Mustafa Varank’a bir hediye takdim ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.