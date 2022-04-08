08 Nis 2022 - 09:42- Asayiş G: 08 Nis 2022 - 09:45

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.D'nin (25) Çayırova'da olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

08 Nis 2022 - 09:42 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi mask
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı mask
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi! mask
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi!
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi mask
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı mask
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı
İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü mask
İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL