Kuruçeşme Kılıçarslan İlköğretim Okulu mevkiinde 25 Mart itibariyle kaybolan Tarçın isimli köpek 15 gündür kayıp olarak aranıyor. Kaybolduğunda boynunda mor tasma bulunan 2 yaşındaki Tarçın isimli köpeğin Kuruçeşme, Derince, Çenesuyu ve Plajyolu mevkilerinde olabileceği belirtildi. Son olarak Plajyolu’nda görülen, her yerde kayıp olarak aranan Tarçın’ı görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.
08 Nis 2022 - 12:27- Asayiş Güncelleme: 08 Nis 2022 - 13:15
15 gün önce kayboldu her yerde aranıyor
Kuruçeşme’de Tarçın isimli köpek 25 Mart 2022 tarihinden beri kayıp olarak aranıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.