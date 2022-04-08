15 gün önce kayboldu her yerde aranıyor

Kuruçeşme Kılıçarslan İlköğretim Okulu mevkiinde 25 Mart itibariyle kaybolan Tarçın isimli köpek 15 gündür kayıp olarak aranıyor. Kaybolduğunda boynunda mor tasma bulunan 2 yaşındaki Tarçın isimli köpeğin Kuruçeşme, Derince, Çenesuyu ve Plajyolu mevkilerinde olabileceği belirtildi. Son olarak Plajyolu’nda görülen, her yerde kayıp olarak aranan Tarçın’ı görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.