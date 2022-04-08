08 Nis 2022 - 12:27- Asayiş G: 08 Nis 2022 - 13:15

15 gün önce kayboldu her yerde aranıyor

Kuruçeşme’de Tarçın isimli köpek 25 Mart 2022 tarihinden beri kayıp olarak aranıyor.

15 gün önce kayboldu her yerde aranıyor mask

Kuruçeşme Kılıçarslan İlköğretim Okulu mevkiinde 25 Mart itibariyle kaybolan Tarçın isimli köpek 15 gündür kayıp olarak aranıyor. Kaybolduğunda boynunda mor tasma bulunan 2 yaşındaki Tarçın isimli köpeğin Kuruçeşme, Derince, Çenesuyu ve Plajyolu mevkilerinde olabileceği belirtildi. Son olarak Plajyolu’nda görülen, her yerde kayıp olarak aranan Tarçın’ı görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.

08 Nis 2022 - 12:27 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi mask
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti mask
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı mask
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi! mask
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi!
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi mask
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı mask
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL