Çubuklu’dan Zeybek’e: Yapmış olduğu açıklamalar tam bir fiyaskodur

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk eden Kocaelispor, maçtan 5-1 mağlup ayrıldı. Kocaelispor’un ligde kalma mücadelesi sürerken AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ile AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun aynı gün akşam saatlerinde gerçekleşen Trabzonspor maçı için Trabzon’a gitmesi dikkat çekti. Trabzonlu vekiller ile maça destek olmaya giden Katırcıoğlu, “Liderin maçındayız. Başarılar Trabzonspor” şeklinde paylaşım da yaptı. Yapılan paylaşımın ardından milletvekillerine tepki gösterildi.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Rica ediyorum sporu çirkin siyasetinize alet etmeyin. Günlerdir Kocaeli kamuoyunda aleyhime karalama kampanyası yürütülüyor. Trabzonspor maçına Trabzon'a gittiğim için. Trabzon vekillerimiz davet etti ve hayatımda ilk defa Trabzonspor maçına gittim. İtiraf etmem gerekirse futbolla çok ilgim olmadığı gibi anladığım bir alan da değildir. Şehrimin takımı Kocaelispor’un maçlarına ise defalarca destek amaçlı gitmişimdir. Kaldı ki biri süper lig, diğeri 1. Lig de yarışan takımlar, birbirlerine rakip takımlar da değil. Siyasetçi eleştiriye açık olmalıdır düşüncesiyle genelde eleştirilere saygı duyarım. Ancak spor, dostluk, barış ve kardeşliğin simgesidir. Spor üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyorum. Bu arada maça gittim diye beni şehirden kovanlara cevabım; Kocaeli’yi seviyorum. Başka bir yerde yaşamayı da düşünmüyorum. Mübarek Ramazan ayında kırdığım samimi Kocaeli’li hemşehrilerim olduysa onlardan özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“KRAVATLILAR GİDECEK, ATKILILAR KALACAK”

CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Çubuklu, Zeybek’in yaptığı paylaşıma tepki göstererek, “Yok kirli siyasete alet ediliyormuş, yok futboldan anlamıyormuş. Geçiniz efendim! Günlerdir Kocaelispor maçı için tüm taraftar ve kent tek vücut olup her platformdan davet çağrıları yapılırken, Kocaelili milletvekillerinin Trabzonspor maçına gitmesi kabul edilemez bir durum olmakla birlikte sayın vekilin yapmış olduğu açıklamalar tam bir fiyaskodur. Kocaelispor'un siyaset üstü olduğu doğrudur. Fakat Kocaelispor bu kentin markasıdır. Bu kentin oyları ile seçilen bir milletvekili isen bu kentin markasına, değerlerine ve hemşehrililerin (!) hassas olduğu konulara dikkat etmek ve sahip çıkmak zorundasın. Yıllardır bu takımı kimlerin siyaset malzemesi yapmaya çalıştığı ve yapmaya devam ettiği takımın ligdeki mevcut konumundan belli. Günün sonunda her zamanki gibi kravatlılar gidecek, atkılılar kalacak. Ama bu yapılanların hiçbiri unutulmayacak. Ayrıca kentinin değerlerine sahip çıkarak da Kocaeli'den Trabzon'a vekillerimizi maça davet eden, Trabzonlu vekillerimizi de kutlarım. Örnek bir davranış. Şehrinin takımına sahip çık” ifadelerinde bulundu.