Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu oldular. İki takımımız da gol yollarında sorun yaşadığı mücadeleleri 1-0 kaybettiler. Başakşehir U-16 son dakikalarda penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kaleci Beytullah Buğra soluna uzanarak çıkarsa da dönen top kafa vuruşu sonrası filelerle buluştu. 17’ler de golü penaltıdan yedi ve İstanbul maçının ardından Başakşehir karşısında da kayıp yaşadı. İki takım yarın (Pazar) bu kez Vinsan’da erteleme maçında karşılaşacak.
08 Nis 2022 - 12:32- Spor Güncelleme: 08 Nis 2022 - 12:33
Bizim çocuklar bu kez kayıp
Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu oldular. İki takımımız da gol yollarında sorun yaşadığı mücadeleleri 1-0 ka...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.