08 Nis 2022 - 12:32- Spor G: 08 Nis 2022 - 12:33

Bizim çocuklar bu kez kayıp

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu oldular. İki takımımız da gol yollarında sorun yaşadığı mücadeleleri 1-0 ka...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bizim çocuklar bu kez kayıp mask

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu oldular. İki takımımız da gol yollarında sorun yaşadığı mücadeleleri 1-0 kaybettiler. Başakşehir U-16 son dakikalarda penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kaleci Beytullah Buğra soluna uzanarak çıkarsa da dönen top kafa vuruşu sonrası filelerle buluştu. 17’ler de golü penaltıdan yedi ve İstanbul maçının ardından Başakşehir karşısında da kayıp yaşadı. İki takım yarın (Pazar) bu kez Vinsan’da erteleme maçında karşılaşacak.

08 Nis 2022 - 12:32 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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