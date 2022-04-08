Gıda fiyatlarında tarihi artış

Ukrayna'daki savaşın etkisiyle mart ayında gıda fiyatlarında tarihi bir artış kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, mart ayında dolar bazlı küresel gıda fiyatları endeksi, aylık bazda yüzde 12,6 artışla rekor düzeye yükseldi. FAO'nun gıda fiyatları endeksinde yıllık artış oranı, yüzde 33,6'ya ulaştı. FAO, “Son artış, bitkisel yağlar, tahıllar ve et alt endeksleri için tüm zamanların en yüksek seviyelerini yansıtırken, şeker ve süt ürünleri fiyatları da önemli ölçüde yükseldi” dedi.

BUĞDAY FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 19,7

Tahıl fiyatları aylık bazda yüzde 17,1, yıllık bazda yüzde 37,3 artış kaydetti. Buğday fiyatlarında aylık artış yüzde 19,7'ye ulaştı. FAO, Ukrayna'daki savaşın ve savaşla bağlantılı olarak Ukrayna ile Rusya'nın buğday ihracatında yaşanan sorunların, tahıl fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu vurguladı. FAO, Karadeniz üzerinden yapılan ihracattaki kayıpların, zaten var olan arz sorunlarını daha da artıracağı uyarısında bulundu.

ARPA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 27,1 ARTTI

Aylık bazda fiyat artışları, iri taneli tahılda yüzde 20,4, mısırda yüzde 19,1, sorgumda yüzde 17,3, arpada yüzde 27,1 oldu. Ukrayna’nın mısır ihracatındaki sorunlar ve enerji ile diğer girdi maliyetlerindeki artış, mısır fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

YAĞ FİYATLARI UÇUŞTA

Bitkisel yağ fiyatları da savaşın etkisiyle martta aylık yüzde 23,2, yıllık yüzde 56,1 artış kaydetti. Özellikle Karadeniz bölgesinden ayçiçeği yağı ihracatında yaşanan sorunlar ve fiyat artışlarıyla birlikte diğer yağlarda talep ve fiyat arttı. Aylık artışlar şekerde yüzde 6,7, ette yüzde 4,8 oldu.