Büyükakın, Kocaelispor’u ziyarete gidecek

Sezonun bitimine 8 hafta kala Kocaelispor 33 puanla ateş hattında yer alıyor. Yeşil siyahlılar son oynanan karşılaşmada Denizlispor’a sahasında 5-1 mağlup oldu ve bu maçı izleyenler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü golden sonra stadı terk etmişti. Büyükakın, pazar günkü Bursaspor maçı öncesi takımı antrenman yaptığı Brunga Tesisleri’nde ziyaret edecek ve yeşil siyahlılara güven, moral verecek. Ziyaret 14.00’te gerçekleşecek.