08 Nis 2022 - 12:37- Spor G: 08 Nis 2022 - 12:39

Büyükakın, Kocaelispor’u ziyarete gidecek

Sezonun bitimine 8 hafta kala Kocaelispor 33 puanla ateş hattında yer alıyor. Yeşil siyahlılar son oynanan karşılaşmada Denizlispor’a sahasında 5-1...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Büyükakın, Kocaelispor’u ziyarete gidecek mask

Sezonun bitimine 8 hafta kala Kocaelispor 33 puanla ateş hattında yer alıyor. Yeşil siyahlılar son oynanan karşılaşmada Denizlispor’a sahasında 5-1 mağlup oldu ve bu maçı izleyenler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü golden sonra stadı terk etmişti. Büyükakın, pazar günkü Bursaspor maçı öncesi takımı antrenman yaptığı Brunga Tesisleri’nde ziyaret edecek ve yeşil siyahlılara güven, moral verecek. Ziyaret 14.00’te gerçekleşecek.

08 Nis 2022 - 12:37 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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41 - Sorumluluk sahibi kulup baskani istiyoruz,Bahri Yavuz gibi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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