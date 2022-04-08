Futbolun acıması yok!

Sezon öncesi iddialı bir takım kurma iştahı ile yola çıkan ancak gelinen noktada ülke genelinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Bursaspor camiasında Kocaelispor maçına “Son şans” gözü ile bakılıyor. Bursa şehri bu sezondan umudunu yavaş yavaş kesse de Kocaelispor karşısında alınacak 3 puanla yeniden doğrulmayı ve kalan haftalara umutla bakmayı hedefliyor.
27 MAÇTA 7 GALİBİYET
Son 14 maçta sadece Denizlispor ve Balıkesirspor mağlup edebilen, topladığı 28 puanla sondan bir üst sırada yer alan Bursaspor hayati Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve pazar günü 20.30’da başlayacak olan maçı beklemeye başlayacak. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 de yenilgi elde eden yeşil beyazlılar özellikle sahasındaki 5 maçı da kazanıp, deplasmandan da 1 galibiyet çıkarma hedefinde.
BU SEZONKİ 5. TEKNİK DİREKTÖR
Sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlayan ardından Fatih Tekke, Özcan Bizati, Tamer Tuna ve son olarak yine Mustafa Er ile yola devam yeşil beyazlılarda kaleci Erhan Erentürk ile Elton Acoletse sezonu kapatmıştı. Attığı 30 golle ligin en az gol atan dördüncü takımı olan yeşil beyazlılarda en golcü isim 5 gollü Massimo Bruno… Öte yandan Namık Alasgarov’un 4, Emirhan Aydoğan ve tanıdık bir isim, İsmail Yüksek’in 3’er golü bulunuyor. Yeşil beyazlı ekip 42 golle de ligin en fazla gol yiyen dördüncü takımı.
İÇ SAHADA 18 PUAN TOPLADILAR
Bursa ekibi sahasında sezonun en kötü takımları arasında yer alıyor. 13 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de yenilgi elde eden Timsah evinde sadece 18 puan toplayabildi. 1. Lig’de sahasındaki en başarılı takımlar 32’şer puanlı Ümraniye, Erzurum ve Ankaragücü… Kocaelispor ise evinde 22, deplasmanda ise 11 puan topladı.
ÇOK ACI
Bir yandan iki Türkiye kupalı, Türk futbolunun Anadolu’ya açılan kapısı Kocaelispor, diğer yandan Süper Lig şampiyonu Bursaspor… Ne acıdır ki iki takım da düşmeme mücadelesi veriyor ve basiretsiz ellerin altında uçuruma sürüklenen iki camia da biliyor ki alt lige indiklerinde bellerini bir daha doğrultmaları çok kolay olmayacak.
GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZLAR
Bu duygu ile de bakıldığında “Marmara Derbisi” olarak adlandırılan mücadelede kaybeden takım için sonraki süreç hiç de iyi geçmeyecek. Kısacası futbolun acıması yok ve adın Kocaelispor da olsa Bursaspor da olsa kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Ve şu bir gerçek ki, sadece Kocaeli ve Bursa şehirleri değil, tüm ülke Fenerbahçe – Galatasaray derbisi dışında Bursaspor – Kocaelispor derbisini de yakından takip edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.