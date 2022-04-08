Futbolun acıması yok!

Sezon öncesi iddialı bir takım kurma iştahı ile yola çıkan ancak gelinen noktada ülke genelinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Bursaspor camiasında Kocaelispor maçına “Son şans” gözü ile bakılıyor. Bursa şehri bu sezondan umudunu yavaş yavaş kesse de Kocaelispor karşısında alınacak 3 puanla yeniden doğrulmayı ve kalan haftalara umutla bakmayı hedefliyor.

27 MAÇTA 7 GALİBİYET

Son 14 maçta sadece Denizlispor ve Balıkesirspor mağlup edebilen, topladığı 28 puanla sondan bir üst sırada yer alan Bursaspor hayati Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve pazar günü 20.30’da başlayacak olan maçı beklemeye başlayacak. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 de yenilgi elde eden yeşil beyazlılar özellikle sahasındaki 5 maçı da kazanıp, deplasmandan da 1 galibiyet çıkarma hedefinde.

BU SEZONKİ 5. TEKNİK DİREKTÖR

Sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlayan ardından Fatih Tekke, Özcan Bizati, Tamer Tuna ve son olarak yine Mustafa Er ile yola devam yeşil beyazlılarda kaleci Erhan Erentürk ile Elton Acoletse sezonu kapatmıştı. Attığı 30 golle ligin en az gol atan dördüncü takımı olan yeşil beyazlılarda en golcü isim 5 gollü Massimo Bruno… Öte yandan Namık Alasgarov’un 4, Emirhan Aydoğan ve tanıdık bir isim, İsmail Yüksek’in 3’er golü bulunuyor. Yeşil beyazlı ekip 42 golle de ligin en fazla gol yiyen dördüncü takımı.

İÇ SAHADA 18 PUAN TOPLADILAR

Bursa ekibi sahasında sezonun en kötü takımları arasında yer alıyor. 13 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de yenilgi elde eden Timsah evinde sadece 18 puan toplayabildi. 1. Lig’de sahasındaki en başarılı takımlar 32’şer puanlı Ümraniye, Erzurum ve Ankaragücü… Kocaelispor ise evinde 22, deplasmanda ise 11 puan topladı.

ÇOK ACI

Bir yandan iki Türkiye kupalı, Türk futbolunun Anadolu’ya açılan kapısı Kocaelispor, diğer yandan Süper Lig şampiyonu Bursaspor… Ne acıdır ki iki takım da düşmeme mücadelesi veriyor ve basiretsiz ellerin altında uçuruma sürüklenen iki camia da biliyor ki alt lige indiklerinde bellerini bir daha doğrultmaları çok kolay olmayacak.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZLAR

Bu duygu ile de bakıldığında “Marmara Derbisi” olarak adlandırılan mücadelede kaybeden takım için sonraki süreç hiç de iyi geçmeyecek. Kısacası futbolun acıması yok ve adın Kocaelispor da olsa Bursaspor da olsa kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Ve şu bir gerçek ki, sadece Kocaeli ve Bursa şehirleri değil, tüm ülke Fenerbahçe – Galatasaray derbisi dışında Bursaspor – Kocaelispor derbisini de yakından takip edecek.