08 Nis 2022 - 13:18- Siyaset G: 08 Nis 2022 - 13:19

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı koltuğu 18 gündür boş!

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in görevinden istifa etmesi sonrası halen başkan bulunamadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı koltuğu 18 gündür boş! mask

İki yıldır AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Baki Özdemir, 22 Mart 2022 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle görevini bıraktığını duyurmuştu. Özdemir’in istifası sonrası gençlik kolları ve bazı yöneticiler Özdemir’in istifa etmediğini, görevden alındığını söyleyerek bu durumu eleştirmişti.

MÜLAKATA ÇAĞRILDILAR

Özdemir’in istifasının ardından 25 Mart 2022 Cuma günü AKP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen temayülün ardından 28 Mart 2022 Pazartesi günü İl Gençlik Kolları Başkanvekili Ozan Denli, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Çağatay Çağlayan, İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Yunus Yıldırım, İl Gençlik Kolları Ar-Ge Başkanı Safahan Kocaman, Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve  Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz Ankara’ya mülakat için çağrıldı.

18 GÜNDÜR BELİRLENMEDİ

Mülakat ve yapılan görüşmelerin ardından AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı’nın 18 gündür halen belirlenememiş olması dikkatleri çekti. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

08 Nis 2022 - 13:18 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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