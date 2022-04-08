08 Nis 2022 - 13:21- Gündem G: 08 Nis 2022 - 13:22

ADD Ankara’ya götürüyor

ADD, Ulusal egemenliğin yıldönümü olan 23 Nisan’da vatandaşları Ankara’ya götürecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
ADD Ankara’ya götürüyor mask

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarih olan 23 Nisan 1920’nin yıl dönümü yaklaşıyor. Bu önemli gün, Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Ankara’da kutlanacak. Vatandaşları Ankara Anıtkabir’de buluşturacak olan ADD Kocaeli Şubesi, herkesi bu önemli günü kutlamaya davet etti.

5 OTOBÜS İLE YOLA ÇIKACAKLAR

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “23 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ mitingi ve Anıtkabir ziyareti için Atatürk ve Türkiye sevdalısı Kocaelili yurttaşlarımızı 22 Nisan 2022 Cuma günü ADD Kocaeli Şubesi olarak ücretsiz yola çıkarıyoruz. ADD Kocaeli Şubemizce koordine ettiğimiz Ankara ziyareti için 5 büyük otobüs ile yola çıkıyoruz. Katılımın kontenjan ile sınırlı olduğu etkinliğimizde, ücretsiz katılımcı kayıt işlemleri şubemiz tarafından başlatılmış olup tüm Atatürk ve Türkiye sevdalısı Kocaeli halkını Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ‘Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ mitingine davet ediyoruz” dedi.

Program:

22 Nisan 2022 Cuma günü

23.30 İzmit Antikkapı Restoran önünden otobüsler ile Ankara’ya hareket

23 Nisan 2022 Cumartesi

11.30 saygı duruşu ve İstiklal Marşı, sinevizyon gösterimi, manifesto açıklaması, bando

14.00 Anıtkabir ziyareti

17.00 İzmit’e hareket Koordinasyon

İletişim: 0505 538 10 84

08 Nis 2022 - 13:21 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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