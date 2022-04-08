08 Nis 2022 - 13:25- Asayiş G: 08 Nis 2022 - 13:27

3 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi’nde ikamet eden, 3 çocuk babası, Türk Kablo’dan emekli Yusuf Özkan (79) Covid-19 nedeniyle hay...
3 çocuk babası koronaya yenildi! mask

İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi’nde ikamet eden, 3 çocuk babası, Türk Kablo’dan emekli Yusuf Özkan (79) Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Özkan’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Ayaztepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 
# çocuk

08 Nis 2022 - 13:25 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi mask
Kocaeli’de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti mask
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı mask
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi! mask
Kocaeli’de denetimli serbest bırakılan 1947 sanık yeniden suç işledi!
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi mask
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı mask
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL