08 Nis 2022 - 13:31- Siyaset G: 08 Nis 2022 - 13:36

Gelecek Partisi’nden Büyükşehir’e yasak tepkisi

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit şehir merkezinde uygulanacağı duyurulan park yasağına tepki gösterdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Gelecek Partisi’nden Büyükşehir’e yasak tepkisi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yaptığı duyuruda İzmit'teki bazı caddelerde bulunan araçların park ettikleri yoldan çekileceğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UTDK'nın 2022/158 sayılı kararına istinaden 11.04.2022 Pazartesi günü saat 08:00 itibarı ile İnönü caddesi, Cumhuriyet Parkı ile Acısu inişi arası yolun sağ tarafında yapılan parklanmalara mesai saatleri içerisinde 20 dakikadan sonra park yasağı işlemi yapılıp, park eden araçlar çekilecektir” ifadeleri kullanıldı. 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacağı duyurulan park yasağına Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır'dan tepki geldi.

HANGİ ESNAFA SORDUNUZ?

Esnafın pandemi ve son dönemde kendisini iyice hissettiren ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirdiğini vurgulayan Çakır yaptığı açıklamada, “Esnaf iş yapamıyor, kirasını, elektrik faturasını ödeyemiyor. Bu park yasağı kararını alırken hangi esnafa sordunuz. Yol fakiri olan kentte yürüyüş yolu projesi yapılırken, Hürriyet Caddesini trafiğe kapatarak zaten büyük zarar verdiniz. Bir kez olsun biz yaptık oldu mantığını bırakıp, esnafın görüş ve önerisini alsanız günaha mı girersiniz. Bütün umudunu bayram alış verişlerine bağlamış olan esnafın daha fazla mağdur olmaması için bu karar uygulanmadan geri çekilmelidir” dedi.
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Gelecek Derince’ye İlk ziyaret İYİ Parti’den mask
Gelecek Derince’ye İlk ziyaret İYİ Parti’den
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu mask
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu
Çakır’dan MHP’li başkana Davutoğlu tepkisi! mask
Çakır’dan MHP’li başkana Davutoğlu tepkisi!
Gelecek İzmit’e Demir morali mask
Gelecek İzmit’e Demir morali
Gelecek Derince  Özyolcu’ya emanet    mask
Gelecek Derince  Özyolcu’ya emanet   
Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi mask
Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi
Gelecek Partisi, Tutuş-Hürriyet açıklamasını umursamadı mask
Gelecek Partisi, Tutuş-Hürriyet açıklamasını umursamadı
Gelecek Kocaeli, “Yolsuzlukla Mücadele” komisyonu kurdu mask
Gelecek Kocaeli, “Yolsuzlukla Mücadele” komisyonu kurdu
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi   mask
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi  
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi mask
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi

08 Nis 2022 - 13:31 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zafer Partisi'nden Ulaşımpark önünde U dönüşü! mask
Zafer Partisi'nden Ulaşımpark önünde U dönüşü!
Ellibeş, taksi durağında iftar yaptı mask
Ellibeş, taksi durağında iftar yaptı
Erdoğan, ekonomideki yeni adımların sinyalini verdi mask
Erdoğan, ekonomideki yeni adımların sinyalini verdi
Prof. Dr. Haydar Baş vefatının 2. yılında anılıyor mask
Prof. Dr. Haydar Baş vefatının 2. yılında anılıyor
Acurman: 2021’de belediye sınıf tekrarı yaptı mask
Acurman: 2021’de belediye sınıf tekrarı yaptı
Derince Kent Meydanı’nda ilk iftar Ülkücülerden mask
Derince Kent Meydanı’nda ilk iftar Ülkücülerden
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL