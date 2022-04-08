Gelecek Partisi’nden Büyükşehir’e yasak tepkisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yaptığı duyuruda İzmit'teki bazı caddelerde bulunan araçların park ettikleri yoldan çekileceğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UTDK'nın 2022/158 sayılı kararına istinaden 11.04.2022 Pazartesi günü saat 08:00 itibarı ile İnönü caddesi, Cumhuriyet Parkı ile Acısu inişi arası yolun sağ tarafında yapılan parklanmalara mesai saatleri içerisinde 20 dakikadan sonra park yasağı işlemi yapılıp, park eden araçlar çekilecektir” ifadeleri kullanıldı. 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacağı duyurulan park yasağına Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır'dan tepki geldi.

HANGİ ESNAFA SORDUNUZ?

Esnafın pandemi ve son dönemde kendisini iyice hissettiren ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirdiğini vurgulayan Çakır yaptığı açıklamada, “Esnaf iş yapamıyor, kirasını, elektrik faturasını ödeyemiyor. Bu park yasağı kararını alırken hangi esnafa sordunuz. Yol fakiri olan kentte yürüyüş yolu projesi yapılırken, Hürriyet Caddesini trafiğe kapatarak zaten büyük zarar verdiniz. Bir kez olsun biz yaptık oldu mantığını bırakıp, esnafın görüş ve önerisini alsanız günaha mı girersiniz. Bütün umudunu bayram alış verişlerine bağlamış olan esnafın daha fazla mağdur olmaması için bu karar uygulanmadan geri çekilmelidir” dedi.