08 Nis 2022 - 13:44- Eğitim G: 08 Nis 2022 - 13:45

Son ders zili bugün

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak

Son ders zili bugün mask

Okullar bu yıl iki kez ara tatil ile olmak üzere dört kez kapanacak. Karne almadan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek ara tatil bugün itibariyle başlıyor. Ara tatil 17 Nisan'da sona erecek, 18 Nisan'da okullar açılacak. Bu yıl Koronavirüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi uygulanacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sınav yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamaları için öğrencilere ikinci ara tatil fırsatı veriliyor. Ara tatil en çok öğrencileri sevindirirken, veliler de korona döneminde eğitime 9 gün ara verilmesinden memnun. 

Ne zaman bitiyor?

-1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

-Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

-2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

-Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

08 Nis 2022 - 13:44 - Eğitim

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