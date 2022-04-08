İzmit’te şiirler çiçek açtı

İzmit Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan Rauf Orbay Sokak’ta geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması gerçekleştirerek çok daha modern görünümüyle İzmitlilerin hizmetin sunmuştu. Yeni çehresi ve ışıl ışıl görüntüsüyle İzmit’in cazibe merkezlerinden olan Rauf Orbay Sokak’ta şiirler çiçek açıyor.



VATANDAŞLAR MEMNUN

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiir sokakta diyerek İzmit’in en renkli sokaklarından olan Rauf Orbay Sokağı şiirlerle süsledi. Sokakta yer alan çiçekliklerin üzerine Nazım Hikmet Ran’ın, Özdemir Asaf’ın, Cemal Süreya’nın şiirleri yazıldı. Çiçek açan şiirlerden memnun kalan vatandaşlar ise sık sık sosyal medya hesaplarından sokağın görüntülerini paylaşarak İzmit Belediyesine teşekkürlerini sunuyor.