Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sebebiyle Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yolun bir şeridi çöktü. Güvenlik şeridiyle yolu kapatan belediye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Çöken yolda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri personeli Gençosman Demirhan, "Dün akşam yağan yağmur sebebiyle heyelan oluştu. Biz de bu sabah hemen müdahale ettik. Kaya tahkimatı yapıyoruz. Buradaki trafikte herhangi bir sorun oluşmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun bir kısmı çöktü, yolun bir bölümünü dün güvenlik şeridiyle kapatmıştık, bugün sabah itibarıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Farklı yerlerde de heyelan olmuş, onları da program dahiline aldık. Tepecik ve Aytepe taraflarında oluşan sorunları da ortadan kaldıracağız" dedi.
08 Nis 2022 - 13:51- Asayiş Güncelleme: 08 Nis 2022 - 13:52
Kocaeli’de şiddetli yağış heyelana sebep oldu
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, Yuvacık Baraj yolunda heyelana sebep oldu. Heyelan sebebiyle çöken yolda olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.