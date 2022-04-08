Yenilikçi Dişhekimlerinin Adayı Mehmet Kılıç

İlimizin önemli meslek örgütlerinden birisi olan Kocaeli Dişhekimleri Odası 16-17 Nisan da olağan genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor. Hali hazırda 729 Üyesi bulunan Kocaeli Dişhekimleri Odası , 16 Nisan da Kocaeli Ticaret Odasında gerçekleşecek genel kurulunun ardından, 17 Nisan Pazar günü Oda binasında yapılacak seçimlerde ; Başkan, yönetim, denetleme , disiplin kurullarının yanı sıra, Türk Dişhekimleri Birliği Genel kurulunda Kocaeli’yi temsil edecek birlik delegelerini de seçecek.

Girdikleri Tüm Seçimleri Kazandılar

İlk defa 2012 yılında seçimlere katılan Yenilikçi Dişhekimleri Grubu , o tarihten bu yana girdikleri tüm seçimleri farklı kazanmayı bildiler. Yenilikçi Dişhekimlerinde adaylar , genel geniş katılımla belirleniyor ve tek dönem kuralı koyarak, oda da görev almak isteyen yeni adayların önü açılıyor.

Ben yok, Biz varız …

Yeni yüzler yeni fikirler sloganıyla seçimlere giren grup , 2014 den bu yana sayısız etkinlik ve sempozyum düzenleyerek , Kocaeli’de mesleğini icra eden diş hekimlerini yoğun katılımla bir araya getirmeyi başardı.

Aday Belirlendi

Sosyal , kültürel ve sportif aktiviteleriyle , Sivil toplum örgütlerinde ki aktif çalışmalarıyla bilinen , İlimizin tanınan Dişhekimlerinden Mehmet Kılıç , yapılan istişareler sonucunda, 2022 – 2024 adayı olarak belirlendi. Mehmet Kılıç’ın önümüzdeki günler de kurullara aday listeleri açıklaması bekleniyor.

Dişhekimi Mehmet KILIÇ Kimdir ?

1972 İzmit doğumlu olan Mehmet KILIÇ , İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladıklan sonra, lisans eğitimini Azerbaycan Tıp Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde burslu olarak tamamladı. Halen ortağı bulunduğu Donatım Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde çalışan Mehmet Kılıç evli ve iki Çocuk babası.

Sivil Toplum Örgütleri

Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi (2014-2022)

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü

KYÖD Arama Kurtarma ve Medikal ekibi Kurucusu ve Eğitmeni

TC Sağlık Bakanlığı UMKE ( Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ) Kurucu Eğitmeni