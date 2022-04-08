Körfez’de fırınlara gramaj denetimi  

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi.
DENETİMLER SÜRECEK
Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 500 00 50 Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.