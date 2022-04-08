Körfez’de fırınlara gramaj denetimi  

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 500 00 50 Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.