08 Nis 2022 - 14:51- Gündem G: 08 Nis 2022 - 14:52

Körfez’de fırınlara gramaj denetimi  

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Körfez’de fırınlara gramaj denetimi   mask

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 500 00 50 Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.

08 Nis 2022 - 14:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi     mask
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi    
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı mask
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı
Kandıralılar Derneği 29. yaşında mask
Kandıralılar Derneği 29. yaşında
Başiskele’de eğitim verildi   mask
Başiskele’de eğitim verildi  
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı mask
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı
Körfez’de fırınlara gramaj denetimi   mask
Körfez’de fırınlara gramaj denetimi  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL