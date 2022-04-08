Başiskele’de eğitim verildi  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında her yıl zorunlu verilmesi gereken “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce Sivil Savunma Amiri Volkan Torun koordinesinde düzenlenen eğitim seminerine Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Lego Sağlık OSGB uzmanları Ertuğrul Arslan ve Ayşe Saral tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine gruplar halinde “Temel İlk Yardım” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verildi.

MESLEK HASTALIKLARI

İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelinin önce iş güvenliğine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, verilen eğitimlerle olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da en aza indirgemeyi hedefliyor. İş kazalarının, çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı ve gerekli tedbirlerle bu kazaların önüne geçilebileceği anlatıldı. Belediye çalışanlarının sorularının da yanıtlandığı eğitim seminerinde, personele eğitim öncesi ve sonrası çoktan seçmeli sınav yapıldı.