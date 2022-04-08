Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından aldığı ürünleri tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market ülke genelinde açtığı şubeler ve genişleyen ürün yelpazesiyle büyümeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market’in ürünlerinin satışının yapılacağı Derince Denizciler Mağazası da düzenlenen törenle hizmete girdi. Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, No: 22/B, Alya Evleri adresinde faaliyet gösterecek olan mağazanın hizmete girecek olması dolayısıyla bir açılış programı düzenlendi.

İŞLETLE HAYIRLI OLSUN

Denizciler Mağazası’nın açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Güney Marmara Grup Müdürü Murat San, Kocaeli Bölge Müdürü Özal Yaman, İzmit Şube Müdürü Sayın Celal Çobanoğlu ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. İşletmenin hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aygün, “Çalışan, üreten, emeği ve alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren çiftçilerimizin ürünlerinin yer aldığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Denizciler Mağazası'nın açılışını yaptık. Derincemize hayırlı olsun” dedi.