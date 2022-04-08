08 Nis 2022 - 14:52- Gündem G: 08 Nis 2022 - 14:54

Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin satışının yapılacağı Derince Denizciler Mağazası, düzenlenen açılış törenin ardından hizmete girdi

Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı mask

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından aldığı ürünleri tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market ülke genelinde açtığı şubeler ve genişleyen ürün yelpazesiyle büyümeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market’in ürünlerinin satışının yapılacağı Derince Denizciler Mağazası da düzenlenen törenle hizmete girdi. Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, No: 22/B, Alya Evleri adresinde faaliyet gösterecek olan mağazanın hizmete girecek olması dolayısıyla bir açılış programı düzenlendi.

 İŞLETLE HAYIRLI OLSUN

Denizciler Mağazası’nın açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Güney Marmara Grup Müdürü Murat San, Kocaeli Bölge Müdürü Özal Yaman, İzmit Şube Müdürü Sayın Celal Çobanoğlu ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. İşletmenin hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aygün, “Çalışan, üreten, emeği ve alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren çiftçilerimizin ürünlerinin yer aldığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Denizciler Mağazası'nın açılışını yaptık. Derincemize hayırlı olsun” dedi.

08 Nis 2022 - 14:52 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi     mask
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi    
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı mask
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı
Kandıralılar Derneği 29. yaşında mask
Kandıralılar Derneği 29. yaşında
Başiskele’de eğitim verildi   mask
Başiskele’de eğitim verildi  
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı mask
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı
Körfez’de fırınlara gramaj denetimi   mask
Körfez’de fırınlara gramaj denetimi  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL