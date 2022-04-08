Kandıralılar Derneği 29. yaşında

15. Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu, Yönetim Kurulu üyeleri; Erdal Baykara, Salim Yaşar ve Altınay Uçar, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Denetleme Kurulu üyesi; Timuçin Sevilmiş, Danışma Kurulu üyeleri; Ali Kocatürk ve Recep Yıldız’dan meydana gelen Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri ilçede bir dizi ziyarette bulundu.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Dernek yönetimi; Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, Anadolu Ajansı Kandıra Temsilcisi Murat Yıldırım, iş insanı Volkan Bulgucu ve Burak Market Şirket Müdürü İbrahim Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti. Annesi Ayşe Çelebi’yi kaybeden Esen Çelebi’yi de işyerinde ziyaret ederek başsağlığı ve rahmet dileğinde bulundular. Kandıra'ya değer katanlara yapılan ziyaretlerde; Dernek yönetim kurulu üyesi Mimar Mücahit Küçükcici’nin yazdığı “Kandıra” şiirinin yer aldığı çerçeveli tablo takdim edildi.