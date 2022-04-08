Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an Kursu’nun düzenlediği iftar programına katıldı. Programa ayrıca İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, meclis üyeleri, Dernek Başkanı İbrahim Fındık ve dernek yöneticileri ile genç hafızlar katıldı.

BİRLİKTE İFTAR AÇTILAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda davetliler hep birlikte iftarını açarken, sonrasında da kısa konuşmalar gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, bu akşam düzenlenen iftarın anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, “Hafızlarımız bizim gözakımız” dedi. Başkan Şener Söğüt de konuşmasında, “Bu akşam hafızlarımızla birlikte güzel bir iftar yaptık. Bütün hafızlarımıza Kur’an bülbüllerimize teşekkür ediyorum.

REHBERİNİZ OLSUN

Gençlerimiz hem dünyalarını hem ahretlerini kurtarmak için buradalar. Kur’an inanıyorum ki yaşamlarında onlara her zaman rehber olur” dedi. Hafızlık müessesenin yaşatılması gerektiğini de belirten Başkan Söğüt, “Bu akşamki programda emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, sağlık ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na erişmeyi nasip etsin” dedi. Başkan Söğüt daha sonra genç hafızlarla birlikte sohbet etti.