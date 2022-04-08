İYİ Parti Başisekele Haftacı’yı ziyaret etti

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve yöneticiler Sezer Ömer, Uğur Karaduman, Sadi Aydın, Muhammet Kırdemir, Neşe Menekşedağ, ve İlknur Lüleci önceki gün Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı ve Esnaf Odaları Başkanı Kadir Durmuş'u ziyaret etti. Gündemi ve bölgedeki sorunlar ile çözüm önerilerini konuşan Başkan Sönmez Rüzgar, oturarak değil, gezerek siyaset yapacaklarını ve İYİ Partili olarak her kesime ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.