İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve yöneticiler Sezer Ömer, Uğur Karaduman, Sadi Aydın, Muhammet Kırdemir, Neşe Menekşedağ, ve İlknur Lüleci önceki gün Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı ve Esnaf Odaları Başkanı Kadir Durmuş'u ziyaret etti. Gündemi ve bölgedeki sorunlar ile çözüm önerilerini konuşan Başkan Sönmez Rüzgar, oturarak değil, gezerek siyaset yapacaklarını ve İYİ Partili olarak her kesime ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.
08 Nis 2022 - 15:52- Siyaset Güncelleme: 08 Nis 2022 - 15:54
İYİ Parti Başisekele Haftacı’yı ziyaret etti
İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve yöneticiler Sezer Ömer, Uğur Karaduman, Sadi Aydın, Muhammet Kırdemir, Neşe Menekşedağ, ve İl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.