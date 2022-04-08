08 Nis 2022 - 16:25- Spor G: 08 Nis 2022 - 16:28

Dev Adamlar eze geliyor

Türkiye Basketbol Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol takımı, Balıkesir Büyükşehir'i deplasmanda İbrahim Yıldırım’ın uzatm...
Dev Adamlar eze geliyor mask

Türkiye Basketbol Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol takımı, Balıkesir Büyükşehir'i deplasmanda İbrahim Yıldırım’ın uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 80-77 yenerek, son 12 maçında 10. galibiyetini aldı.

08 Nis 2022 - 16:25 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
U-19’un rakibi Bandırmaspor   mask
U-19’un rakibi Bandırmaspor  
“Büyük Kocaelispor”a, Büyükakın’dan, “Büyük destek” mask
“Büyük Kocaelispor”a, Büyükakın’dan, “Büyük destek”
Dev Adamlar eze geliyor mask
Dev Adamlar eze geliyor
Futbolun acıması yok! mask
Futbolun acıması yok!
Büyükakın, Kocaelispor’u ziyarete gidecek mask
Büyükakın, Kocaelispor’u ziyarete gidecek
Bizim çocuklar bu kez kayıp mask
Bizim çocuklar bu kez kayıp
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL