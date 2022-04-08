“Büyük Kocaelispor”a, Büyükakın’dan, “Büyük destek”

1.Lig’de sezonun bitimine 8 hafta kala Kocaelispor 33 puanla ateş hattında yer alıyor. Yeşil siyahlılar son oynanan karşılaşmada Denizlispor’a sahasında 5-1 mağlup oldu ve bu maçı izleyenler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü golden sonra stadı terk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pazar günkü Bursaspor maçı öncesi, takımın antrenmanını izledi ve Brunga Tesisleri’ne ziyarette bulunarak moral desteğinde bulundu, galibiyet sözü aldı. Büyükakın, kalabalık bir heyetle tesislere gelirken, futbolcuların da nihayet yüzleri güldü.