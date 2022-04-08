08 Nis 2022 - 16:28- Spor G: 08 Nis 2022 - 17:09

“Büyük Kocaelispor”a, Büyükakın’dan, “Büyük destek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaelispor’a ‘Büyük’ moral desteğinde bulundu

“Büyük Kocaelispor”a, Büyükakın’dan, “Büyük destek” mask
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1.Lig’de sezonun bitimine 8 hafta kala Kocaelispor 33 puanla ateş hattında yer alıyor. Yeşil siyahlılar son oynanan karşılaşmada Denizlispor’a sahasında 5-1 mağlup oldu ve bu maçı izleyenler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü golden sonra stadı terk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pazar günkü Bursaspor maçı öncesi, takımın antrenmanını izledi ve Brunga Tesisleri’ne ziyarette bulunarak moral desteğinde bulundu, galibiyet sözü aldı. Büyükakın, kalabalık bir heyetle tesislere gelirken, futbolcuların da nihayet yüzleri güldü. 

08 Nis 2022 - 16:28 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Izmitli - başkan haluk bozo destek bekliyor, sonerde öyle, cafeyetmez diyor, yap bi büyüklük daha.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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