08 Nis 2022 - 16:29- Spor G: 08 Nis 2022 - 16:31

U-19’un rakibi Bandırmaspor  

Son maçında deplasmanda Bursaspor’u Yusuf Efe ve Alper’in golleri ile 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor U-19 takımı bu...
U-19’un rakibi Bandırmaspor   mask

Son maçında deplasmanda Bursaspor’u Yusuf Efe ve Alper’in golleri ile 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor U-19 takımı bugün Bandırmaspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak ve mücadeleyi Özgür Can Balcı, Mert Çelik, Fatih Direkli hakem üçlüsü yönetecek. Özellikle son haftalarda oldukça toparlanan ve 42 puanla dördüncü sırada yer alan yeşil siyahlılar, 22 puanla 16. sırada yer alan rakibini mağlup etmek ve üst sıralarda tutunmaya devam etmek istiyor. Son 6 maçta 5 galibiyeti bulunan ekibimiz Bandırma maçının ardından hafta arasında İzmir deplasmanında Menemen’e konuk olacak.

08 Nis 2022 - 16:29 - Spor

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