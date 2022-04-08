Son maçında deplasmanda Bursaspor’u Yusuf Efe ve Alper’in golleri ile 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor U-19 takımı bugün Bandırmaspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’de başlayacak ve mücadeleyi Özgür Can Balcı, Mert Çelik, Fatih Direkli hakem üçlüsü yönetecek. Özellikle son haftalarda oldukça toparlanan ve 42 puanla dördüncü sırada yer alan yeşil siyahlılar, 22 puanla 16. sırada yer alan rakibini mağlup etmek ve üst sıralarda tutunmaya devam etmek istiyor. Son 6 maçta 5 galibiyeti bulunan ekibimiz Bandırma maçının ardından hafta arasında İzmir deplasmanında Menemen’e konuk olacak.
08 Nis 2022 - 16:29- Spor Güncelleme: 08 Nis 2022 - 16:31
U-19’un rakibi Bandırmaspor
Son maçında deplasmanda Bursaspor’u Yusuf Efe ve Alper’in golleri ile 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde eden Kocaelispor U-19 takımı bu...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.