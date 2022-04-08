Kocaeli’de ölü yunus sahile vurdu

Olay, Bayramoğlu Mahallesi’nde bulunan Balyanoz Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri kıyıya vurmuş ölü yunus balığı fark etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.