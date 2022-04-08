Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Otogar, Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Düzgün, Burhan Kandöken ve Ahmet Bircan’ı makamında ağırladı. Dernek Başkanı Alayoğlu, pandemi döneminde otogar esnafına verdiği desteklerden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.