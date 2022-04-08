08 Nis 2022 - 17:03- Gündem G: 08 Nis 2022 - 17:04

Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Otogar, Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı

Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Otogar, Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Düzgün, Burhan Kandöken ve Ahmet Bircan’ı makamında ağırladı. Dernek Başkanı Alayoğlu, pandemi döneminde otogar esnafına verdiği desteklerden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

08 Nis 2022 - 17:03 - Gündem

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