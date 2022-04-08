Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor  

Başiskeleli hemşehrileriyle her zaman iç içe olan Başkan M. Yasin Özlü, Ramazan ayının manevi huzurunu, coşkusunu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu komşularıyla birlikte yaşıyor. İftar sonrası çayını hemşehrileriyle birlikte içen Başkan Özlü, daha sonra Teravih Namazı’nı omuz omuza cemaatle birlikte kılıyor.

TERAVİH SONRASI GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOHBET

Teravih Namazı’nı her akşam farklı bir camide kılmaya çalışan Başkan Özlü, namaz sonrası çay ve sohbet ortamında hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinliyor. Başiskeleliler’in de Başkan Özlü’yü bağırlarına bastığı buluşmalarda gönülden gönüle sohbetler gerçekleştiriliyor.