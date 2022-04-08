Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor  

Başiskeleli hemşehrileriyle her zaman iç içe olan Başkan M. Yasin Özlü, Ramazan ayının manevi huzurunu, coşkusunu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu komşularıyla birlikte yaşıyor. İftar sonrası çayını hemşehrileriyle birlikte içen Başkan Özlü, daha sonra Teravih Namazı’nı omuz omuza cemaatle birlikte kılıyor.
TERAVİH SONRASI GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOHBET
Teravih Namazı’nı her akşam farklı bir camide kılmaya çalışan Başkan Özlü, namaz sonrası çay ve sohbet ortamında hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinliyor. Başiskeleliler’in de Başkan Özlü’yü bağırlarına bastığı buluşmalarda gönülden gönüle sohbetler gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.