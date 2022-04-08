08 Nis 2022 - 17:25- Gündem G: 08 Nis 2022 - 17:27

Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor  

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’te teravih namazları öncesi ve sonrası hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet ediyor.  

Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor   mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskeleli hemşehrileriyle her zaman iç içe olan Başkan M. Yasin Özlü, Ramazan ayının manevi huzurunu, coşkusunu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu komşularıyla birlikte yaşıyor. İftar sonrası çayını hemşehrileriyle birlikte içen Başkan Özlü, daha sonra Teravih Namazı’nı omuz omuza cemaatle birlikte kılıyor.

 

TERAVİH SONRASI GÖNÜLDEN GÖNÜLE SOHBET

 

Teravih Namazı’nı her akşam farklı bir camide kılmaya çalışan Başkan Özlü,  namaz sonrası çay ve sohbet ortamında hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinliyor.  Başiskeleliler’in de Başkan Özlü’yü bağırlarına bastığı buluşmalarda gönülden gönüle sohbetler gerçekleştiriliyor.

08 Nis 2022 - 17:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı mask
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi     mask
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi    
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı mask
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı
Kandıralılar Derneği 29. yaşında mask
Kandıralılar Derneği 29. yaşında
Başiskele’de eğitim verildi   mask
Başiskele’de eğitim verildi  
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı mask
Tarım Kredi Kooperatifi  Denizciler Mağazası açıldı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL