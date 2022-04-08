CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Darıca Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısını değerlendirdi. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, “Bizler 4. yılımıza gireceğiz. Fakat 3 yıldır bangır bangır bağırıyoruz: Darıca’yı ortak akılla yönetelim. Bizler iktidar partisi kadar oy almış bir siyasi partiyiz. Fakat Darıca’yı ortak akılla yönetmiyorlar. Encümen seçimlerinde biz sadece kendi siyasi partimizi savunmuyoruz MHP’den de hiçbir arkadaşımızı almadılar. CHP Grubundan da hiçbir arkadaşımızı dahil etmediler. AK Parti Darıca’da kendi yandaşları ile yol yürümeye devam ediyor. 4. Yılda da hiçbir arkadaşımızı komisyonlara dahil etmedi. 2022 yılı gelir tarifesinde bizler AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla günlerce program yaptık” dedi.

“ELLERİNİ ESNAFIN ÜSTÜNDEN ÇEKSİNLER”

Sarıtoprak, “283 Milyon TL’lik bir bütçe oluştu. Fakat ülkemizin geçirmiş olduğu ekonomik kriz ortada. Bizlerin öngörüsü ile 4 ay önce bir öneri verdik, 2022 yılındaki gelir tarifesinde bir revize yapılsın dedik. Önümüze 1178 tane kalem geldi. Bunları tek tek görüştük. 6 kaleme bizler onay verdik. Darıca Belediyesi tüm esnafların sırtına yüzde 36’lık bir vergi zammı yükledi. Zamlar değil, esnafımızı iktidar parti çarpıyor. Bu yapılan zamlar siyasi eşkıyalıktır. Darıca Belediyesi elini esnafın üstünden çeksin. Gelirini başka şekilde tedarik etsin. Bizler CHP Grubu olarak her zaman Darıcalı esnafın yanındayız. Görevimiz bitene kadar da esnafımızın yanında dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.