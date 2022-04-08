08 Nis 2022 - 17:48- Siyaset G: 08 Nis 2022 - 17:49

“Kocaeli’de çiftçimize 2021’de 47 milyon 71 bin TL destek verildi”

TBMM Genel Kurulu’nda Kocaeli’deki tarımsal faaliyetler ve Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu destekler hakkında bilgilendirme yapan AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Kocaeli’de çiftçimize 2021 yılında; bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, balıkçılık ve su ürünleri için toplam 47 milyon 71 Bin ₺ destek verildi” dedi

“Kocaeli’de çiftçimize 2021’de 47 milyon 71 bin TL destek verildi” mask

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Kocaeli’deki tarımsal faaliyetler ve Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu destekler hakkında bilgilendirdi. Tarım ihracatının, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %26,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştığını ve böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek tarımsal ihracatın gerçekleştiğini ifade eden Şeker; “Tarım ihracatının genel ihracat içindeki payı %13,9'a yükseldi. 2022 yılında tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar Türk Lirası’na çıkarılırken, seçim bölgem Kocaeli’de çiftçimize 2021 yılında; bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, balıkçılık ve su ürünleri için toplam 47 milyon 71 Bin ₺ destek verildi. Kocaeli, tarımsal üretimde 235,8 milyon $ ihracatla Türkiye tarım ihracatının %1’ni oluşturmaktadır” dedi.

KOCAELİ’DE TARIMSAL ÜRETİM

Şeker, “353.478 hektar olan Kocaeli’nin, %40’ı orman, %34’ü tarım, %2,1’i sanayi, %20,2’si konut alanıdır. Kocaeli’de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayımız 11.184 olup, ilimizde yıllık buğday, arpa, mısır, ayçiçek, meyve, sebze, yulaf ve yonca olmak üzere toplam 617 bin ton örtü altı üretim, 7,5 milyon adet süs bitkisi üretimi yapılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR 91,1 MİLYON TL DESTEK VERDİ”

“Çiftçi dostu Büyükşehir Belediyemiz, sözle değil icraatlarla çiftçimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz, 2010 yılından itibaren ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerden oluşan bitkisel üretim ve geliştirme şefliği, hayvansal üretim ve geliştirme şefliği, tıbbi aromatik bitkiler şefliği, sulama ve göletler şefliği ve destek hizmetleri şefliği olarak çiftçimize hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz, her yıl çiftçilerimizin kullanacağı gübrenin yarısını, kullanacağı akaryakıtın da 150 litresini karşılıyor. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 49 milyon ₺, destek verdi. Ayrıca yem bitkisi tohumu, sera yapımı, meyve fidanı, yumurta tavukçuluğu gibi birçok alanda toplam 91,1 milyon ₺ destek verdi” dedi.
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08 Nis 2022 - 17:48 - Siyaset

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